Calciomercato Lazio, Tare apre alle sorprese: le ultime

Calciomercato Lazio, Zaccagni ottimo acquisto

Il ds della Lazio, Igli Tare, ha come compito principale quello di vendere gli esuberi per ricavarne un tesoretto. Quel tesoretto che permetterebbe alla società biancoceleste ottimo acquisti come quello di Zaccagni, rilevatosi importantissimo per la rosa titolare di Sarri. Inoltre, il dirigente albanese potrebbe avere un piano B e piazzare un colpo nel finale di mercato.

Lazio, Tare: “Mercato? Finche è aperto tutto può accadere”

Ai microfoni di DAZN il ds Tare, spiega il momento della Lazio e quello che ne sarà del mercato. Ecco le sue parole: “Se ci aspettavamo questo Zaccagni? Ovvio che quando fai certe scelte le aspettative sono quelle, però ci voleva il tempo dovuto per giocare in una piazza grande come questa. Sta rispondendo molto bene. Mercato chiuso? Finché sarà aperto tutto può succedere, ma in questo momento non sono previsti interventi”.