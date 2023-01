Calciomercato Milan, adesso Pioli trema | Il traghettarore

I risultati non arrivano e la squadra non è unita. Crisi totale!

Stefano Pioli alle corde

Il Milan è in crisi di risultati. I dati parlano chiaro, zero vittorie nelle ultime quattro partite disputate. Un vero peccato soprattutto se si pensa che i rossoneri sono gli attuali campioni d’Italia. Eppure i primi campanelli d’allarme c’erano già stati. Nelle amichevoli invernali infatti le sconfitte prima con Arsenal e poi con Liverpool seguite dalla vittoria striminzita contro la Salernitana ed il pareggio con la Roma, rappresentavano solo una dinamica che da lì a poco si sarebbe concretizzata anche nel prosequio del campionato. Supercoppa persa e tre goal incassati, altri quattro contro la Lazio e ulteriori cinque nell’ultima gara contro il Sassuolo in lotta per non retrocedere. Una tragedia nel vero senso della parola. Sulla base di ciò la panchina per mister Pioli inizia a tremare.

I nomi per il dopo Pioli

Nelle prossime partite il tecnico romagnolo sarà chiamato a dar prova di carattere reindirizzando la squadra sulla retta via. Nel frattempo però la dirigenza rossonera inizia a guardarsi introno per ciò che riguarda il discorso allenatore. Se il Milan non centrerà la qualificazione Champions il cammino col tecnico parmense si concluderà a fine stagione. Delle indiscrezioni infatti, vorrebbero già individuato il suo successore. Si tratta di Raffaele Palladino attuale allenatore del Monza con quale sta disputando un buonissimo campionato. Una scelta dettata dalla volontà anche di ridimensionare un po’ l’ambiente, puntando più su un discorso di investimento per il futuro. Per il momento si tratta soltanto di un rumor sebbene la crisi che sta attraversando la squadra è diventata ormai palese. Nel frattempo si parla di un possibile traghettatore, con l’ex Abate in pole.