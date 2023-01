Calciomercato Milan, servono rinforzi per risalire | Tutti i nomi

Calciomercato Milan, ultimi tentativi per Zaniolo e Sportiello

Dopo l’ennesima batosta subita ieri sul campo, 2-5 in casa contro il Sassuolo, Maldini e Massara si sono confrontati con il nuovo amministratore delegato Furlani. Alla base dell’incontro sicuramente la questione mercato che a differenza di quello che dice Pioli, ” siamo a posto cosi, rosa al completo”, è la questione principale al momento. I nomi? Zaniolo e Sportiello.

Sicuramente saranno gli ultimi due (disperati) tentativi per Zaniolo e Sportiello. I vertici del Milan oggi sono pronti ad incontrare i dirigenti della Roma, alzando leggermente l’offerta: Prestito oneroso a uno o due milioni e diritto di riscatto fissato a 25, con una novità importante sull’inserimento dell’obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze. La palla passerebbe nel mani della Roma, che potrebbe ritrovarsi ad accettare al ribasso, rispetto all’offerta del Bournemouth, pur di sistemare questa situazione dato che il giocatore è praticamente fuori rosa dopo il suo proprio alla squadra inglese.

Anche il capitolo portiere non è dei più semplici. Altra prestazione negativa per Tatarusanu che costringe il club a correre ai ripari: con Maignan che torna a fine febbraio e Vasquez non ancora pronto, come detto da Pioli, torna di moda il nome di Sportiello, portiere classe 1992 dell’Atalanta. Il portiere bergamasco ha già un accordo con il Milan per giugno, quando sarà svincolato. I primi tentativi di anticipare l’affare furono già fatti a Dicembre, ma i Percassi rifiutarono, chissà che ora non decidono di accettare un piccolo indennizzo economico pur di non perdere a zero il giocatore.