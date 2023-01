Calciomercato Roma, arriva Diego Llorente dal Leeds

La Roma a sorpresa piazza il colpo per la difesa: come riporta Sky Sport, è in arrivo dal Leeds United il difensore spagnolo classe 1993 Diego Llorente.

LLorente arriverà in prestito con diritto di riscatto e se tutto verrà confermato, già stasera sarà a Roma. Lo spagnolo sostituirà numericamente Matias Vina, che si trasferisce al Bournemouth anche lui in prestito con diritto di riscatto.