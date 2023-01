Calciomercato Roma, nuova offerta in arrivo

Secondo alcune indiscrezioni arrivate in redazione, il Lipsia sarebbe pronto a fare una offerta last minute per aggiudicarsi il centrocampista giallorosso. Questa potrebbe essere una soluzione gradita al giocatore, che avrebbe scenari più di prestigio rispetto al Bournemouth, pur di non rimanere altri 5 mesi fuori rosa a Roma. Sempre sullo sfondo rimane il Milan, prima scelta del giocatore.