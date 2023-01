Calciomercato Roma, la Juventus si muove su Karsdorp | I dettagli

Calciomercato Roma, la Juventus propone uno scambio per Karsdorp

Novità in casa Roma riguardo la situazione di Rick Karsdorp: come riporta Il Tempo la Juventus in queste ultime ore, infatti, ha proposto uno scambio con Mattia De Sciglio. Offerta prontamente respinta dalla Roma che vuole cedere l’olandese solo a titolo definitivo.

Mercato Roma, per Karsdorp interesse dell’Atletico Madrid

Nelle ultime ore, inoltre, si segnala anche un interessamento dell’Atletico Madrid per un eventuale prestito dell’ultima ora, ma anche questa formula dovrebbe essere respinta da Tiago Pinto.