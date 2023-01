Calciomercato Roma, lesione per Spinazzola | Le ultime

Leonardo Spinazzola ancora out per lesione al flessore

Con gli infortuni sembra avere una sorta di conto aperto. E lui, naturalmente, non gradisce affatto. Se ieri il suo avversario si chiamava Napoli ed era una squadra di calcio sul rettangolo verde, oggi, invece, per il difensore della Roma Leonardo Spinazzola si chiama lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra e, rimediato proprio contro i partenopei, non è un sodalizio o una partita ma un molto meno simpatico referto medico.

Buone indicazioni, invece, da Matic e Abraham

Inevitabile sarà quindi per lui una sosta ai box in attesa di riprendersi a piena energia. Nemanja Matic e Tammy Abraham, invece, hanno battuto un colpo in senso positivo e per loro non vi è neppure stato bisogno un accertamento rincuorante. Ex, tra le altre, di Vicenza, Perugia, Atalanta e Juventus, Spinazzola ha cominciato a incrociare la strada della defezione forzata in giallorosso nel 2019-20 con ventuno giorni di pausa per problema muscolare. Vennero poi l’affaticamento muscolare, l’infortunio agli adduttori, quello al bicipite femorale, un problema alla coscia, di nuovo il bicipite femorale, la lacerazione del tendine d’Achille e un ritorno in scena (ovviamente da lui non richiesto) delle bizze del bicipite femorale. Tutto spalmato in circa tre anni. Spinazzola , ora , si trova a vincere un’ennesima battaglia contro la malasorte degli infortuni. Auspicando di non dover in futuro aggiungere altri pezzi alla collezione.