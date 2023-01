Calciomercato Roma, Pinto pensa al difensore per giugno: tanta la concorrenza

Calciomercato Roma, Smalling sempre più vicino all’addio

Dopo la conferma di oggi di Milan Skriniar, ovvero quella di aver già firmato un pre-accordo con il PSG, aumentano le possibilità di vedere Smalling direzione Milano. La Roma ha proposto il rinnovo al giocatore inglese che, però, ha rifiutato. La nuova presidenza ha fatto capire in questi due anni che bisogna desiderarla la Roma, non usarla, inoltre la filosofia nelle trattative sembra esser cambiata cercando di salvaguardare solo il bene dei conti giallorossi. Smalling, ormai, è passato mentre Pinto già pensa al futuro.

Roma, Schuurs sul taccuino di Pinto

Il ds della Roma, Tiago Pinto, ragiona in prospettiva futura ed individua subito il profilo adatto per sostituire Chris Smalling. Si tratta di Perr Schuurs, difensore centrale del Torino, su cui ci sono molte squadra tra cui anhe l’Inter. Il classe 99 olandese piace a Mourinho visto la sua duttilità nel giocare sia nella difesa a quattro sia in quella a tre.