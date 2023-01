ESCLUSIVA-Camelio: “Giusto cedere subito Skriniar. E su Zaniolo…”

Anthony Cervoni strappa notizia in grande spolvero

Camelio: “Vi dico tutto”

Intervenuto in esclusiva, in diretta dall’Hotel Hilton di Roma, da Anthony Cervoni ai nostri microfoni, Enrico Camelio ha svelato le ultime news di mercato riguardanti Roma, Lazio e molto altro. Ecco le sue parole:

Sui casi spinosi della Roma:

“La situazione Zaniolo al momento è complicata, la speranza è che si risolva entro domani sera. Smalling è ancora in stand-by ma il rinnovo è più che possibile, mentre la situazione Karsdorp è in via di sviluppo.”

Poi sull’Inter:

“La situazione Skriniar non è stata gestita nel migliore dei modi, l’Inter l’avrebbe dovuto cedere già quest’estate. Un suo addio potrebbe arrivare già domani nelle ore finale del mercatop, grazie ad uno sforzo del PSG.”

Ultimi colpi di mercato:

“Non mi aspetto grandi acquisti dell’ultima ora, la Lazio avrebbe dovuto prendere un vice-Immobile, vedremo.”