I consigli dei bookmakers, occhi puntati su Udinese-Verona | I bonus di benvenuto

Il lunedi dei bookmakers, in campo con Udinese-Verona

Il lunedi del mondo del betting, occhi puntati sul posticipo che vedrà in campo Udinese e Verona. GolGol vede favoriti i padroni di casa, l’1 è quotato 1.82 contro il 4.19 del Verona. Interessante l’over 2.5 quotato dal book 2.85. SportBet offre quote leggermente superiori, l’1 a 1.86 mentra l’over 2.5 a 2.90. Betaland quota la sfida leggermente a ribasso, quotando l’1 a 1.78 e l’over 2.5 a 2.76. Un match che offre tanti spunti, un lunedi per gli amanti del live.