La mamma di Zaniolo: “Eccessivo questo odio. 5 milioni? Di calci in c….”

La mamma di Zaniolo getta benzina sul fuoco

Forse Zaniolo meriterebbe tranquillità e poter scegliere al meglio per il suo bene, troppe pressioni lo hanno forse portato a mettersi all’angolo da solo, a tagliarsi fuori dalla famiglia Roma, come detto da Mourinho. Ma ecco arrivare nel post Napoli Roma le parole di Francesca Costa, madre di Nicolò, che sui social tuona: “Aver originato questo odio mi sembra un tantino eccessivo”. In un altra storia ha pubblicato la scritta:”5 milioni? Di calci in c…” con chiaro riferimento all’offerta del Bournemouth.