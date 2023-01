“L’Udinese cade ma rialza la testa. E’ solo (1-1) contro l’Hellas Verona

Pari e patta tra Udinese e Verona, con la squadra veneta che conquista un altro prezioso punto per risalire in classifica. Gli ospiti passano in vantaggio già al 4′ con un’autorete da parte di R. Becao. Tante poi le occasioni per il club di Sottil che pareggia i conti grazie aSamardzic servito da Beto.

Il tabellino:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (39′ st Ebosele), Samardzic, Walace, Arslan (20′ st Lovric), Udogie (39′ st Ebosse); Success, Beto. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Lovric, Abankwah, Buta, Ebosse, Pereyra, Vivaldo, Pafundi. All. Sottil

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli (13′ st Terracciano), Tameze, Sulemana (13′ st Duda), Lazovic; Lasagna, Braaf (28′ st Ngonge); Djuric (41′ st Piccoli). A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Piccoli, Terracciano, Ngonge, Kallon, Cabal, Duda, Coppola, Joselito. All. Zaffaroni

Reti: 4′ pt Lazovic, 21′ pt Samardzic

Ammoniti: Magnani, Beto, Ceccherini, Sulemana