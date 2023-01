Verso Inter-Milan: numeri e statistiche del derby della Madonnina

Già tempo di derby: chi ci arriva meglio?

Passata la 20esima giornata di campionato e quasi finito il tempo del calciomercato invernale, è tempo di pensare all’ennesimo derby stagionale. Inter e Milan ci arrivano in due momenti diversi: la squadra neroazzurra galvanizzata dalla vittoria del derby di Supercoppa e da qualche buona prestazione in campionato, che le hanno permesso di scavalcare proprio il Milan in classifica; i rossoneri invece arrivano nel momento peggiore degli ultimi due anni, persa la sopra cita Supercoppa, sconfitte consecutive con Lazio e Sassuolo in campionato, subendo addirittura 9 gol. Però il derby della Madonnina è una partita a sé, entrambe le squadre danno sempre il massimo per portarla a casa.

La 235esima stracittadina milanese

Il derby iconico per il calcio italiano va di scena per la 235esima volta domenica sera alle 20.45, con l’Inter che va a caccia della sua 87esima vittoria, in confronto alle 79 vittorie dei rossoneri e i 69 pareggi. Con l’Inter in casa sono 114 le partite disputate, con i numeri che si mantengono sempre in equilibrio: 43 vittorie dell’Inter, 36 pareggi e 35 vittorie del Milan. Tra i 10 migliori bomber della storia del derby spicca un nome: quello di Zlatan Ibrahimovic, posizionato al 6° posto con 10 gol all’attivo nel derby milanese( 2 con l’Inter e 8 con il Milan). Sicuramente non potrà modificare questo dato con la sua grinta, ma siamo sicuri che questo derby sarà lo stesso molto interessante.