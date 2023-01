Calciomercato Inter, l’ultimo nome per la difesa è un ex ‘Gunners’ | La scelta

Calciomercato Inter, tante le idee per il reparto difensivo

In casa Inter si continua a lavorare al futuro di Skriniar, che in un modo o nell’altro è sempre più lontano dall’Inter.

Questo il punto fatto da La Gazzetta dello Sport: “Il favorito per diverse ore è stato il turco Demiral. L’Inter però non voleva e non vuole fare un’operazione a titolo definitivo e neppure inserire un obbligo condizionato. Al massimo un diritto di riscatto. Con l’Atalanta la discussione è andata avanti tutta la giornata, ma senza scalfire il muro eretto da Pagliuca e da Percassi che intendono privarsi dell’ex juventino sono in caso di cessione a titolo definitivo. Ecco perché per Demiral hanno alzato bandiera bianca e hanno approfondito i contatti allacciati con un’alternativa di spessore, il greco Konstantinos Mavropanos, classe 1997 con un passato nell’Arsenal. È titolare nello Stoccarda e non ha disputato l’ultima gara in Bundesliga solo a causa di una botta alla testa subita in quella precedente. Arriverebbe in prestito con diritto di riscatto“.