Calciomercato Juventus, McKennie vola in Premier | I bianconeri comprano ancora?

Restando sulla sua prima annata alla Juventus, ha partecipato a sette gol (cinque reti e due assist) in campionato, stabilendo il suo personale record per partecipazioni attive nei migliori cinque campionati europei.

Weston ha sempre dato il suo contributo, come dimostrano anche le 64 gare affrontate partendo titolare sulle quasi 100 disputate con la nostra maglia, e soprattutto ha messo al servizio della squadra le sue caratteristiche migliori. Basti pensare che da quando è arrivato a Torino, nella stagione 2020/2021, nessun giocatore bianconero ha segnato più gol di testa di lui in tutte le competizioni: ben sette.

Dopo appena 70 partite e 9 reti, le strade di Weston James Earl McKennie e la Juventus si separano. I bianconeri, come detto da Allegri però hanno voluto ringraziare il calciatore, e non torneranno sul mercato. La squadra allenata del tecnico toscano potrebbe decidere di acquistare un esterno già in questa fine del mercato. Questo il comunicato ufficiale:

McKennie al Leeds: il comunicato

“Torino, 30 gennaio 2023 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Leeds United Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 1,25 milioni, oltre a premi fino ad un massimo di € 0,25 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi.



Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Leeds di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 34,5 milioni, pagabili in cinque esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 4,5 milioni, al raggiungimento di ulteriori obiettivi. I summenzionati importi della cessione sono comprensivi del contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA”.