Calciomercato Lazio, si può chiudere per Luca Pellegrini | I dettagli

Calciomercato Lazio, alle battute finali la trattativa per Pellegrini

Ultime ore frenetiche sul fronte mercato per la Lazio: i biancocelesti stanno provando a chiudere con la Juventus per Luca Pellegrini. Il terzino bianconero in forza all’Eintracht Francoforte sta spingendo per fare in modo che la trattativa si possa concludere positivamente entro la fine del mercato.

Mercato Lazio, la cessione di Fares in Turchia resta fondamentale

Come riportato da Sky Sport, la trattativa è ben avviata e dovrebbe chiudersi entro la fine del mercato. Resterebbe poi da cedere Mohamed Fares, ma per quello c’è tempo visto che il calciomercato in Turchia resterà aperto ancora qualche giorno.