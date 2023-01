Calciomercato Lazio, Tare prova il colpo last minute: le ultime

Calciomercato Lazio, Tare fa all in per Pellgrini

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio starebbe provando, con ogni mezzo possibile, di acquistare Luca Pellegrini. Il giocatore è da tempo nel mirino biancoceleste ma, gli affari della Juventus, hanno complicato la trattativa. Ora Tare, ds della Lazio, sta tentando l’affondo nelle ultime ore di mercato.

Lazio, anche Bonazzoli sul taccuino

Tare segue anche il profilo migliore per portare in rosa un vice-Immobile che, come tutti sappiamo, sembra esser Federico Bonazzoli attaccante della Salernitana. Il giovane è stato scelto da Sarri viste le sue caratteriste, ideali per il suo gioco.