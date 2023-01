Calciomercato Milan, i rossoneri abbandonano la pista sudamericana per l’attacco: ritorno di fiamma per Zaniolo?

Calciomercato Milan, Maldini studia il colpo finale

Quello di oggi potrebbe essere un giorno decisivo per il Milan. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Milan si sarebbe ritirato dalla pista che porta a Darío Osorio, ala destra classe 2004 dell’Universidad de Chile. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, ai rossoneri non basterebbe l’offerta di 5,5 milioni più il 30% della futura rivendita fatta da Maldini e Massara. E allora ecco che misteriosamente i rossoneri potrebbero tornare a farsi vedere per la pista Zaniolo, ma stavolta per giugno.