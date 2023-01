Calciomercato Milan, i rossoneri smentiscono le voci su Leao

Calciomercato Milan, l’aspra risposta del Milan in merito alla trattativa per Leao

Il Milan risponde in maniera dura alle voci a proposito della trattativa per il rinnovo di Leao. I rossoneri hanno riposto aspramente alla Gazzetta dello Sport, che stamattina aveva parlato di una rottura totale tra il Milan e Leao, in seguito ad un litigio che sarebbe avvenuto tra il portoghese e Maldini. Il quotidiano stamane aveva parlato di un’interruzione della trattativa, ma il Diavolo ha smentito sui propri social questa versione dei fatti.

“In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione.” Con questo tweet il Milan ha voluto mettere a tacere le voci che alludevano ad una lite tra Maldini e il fantasista portoghese.

Tuttavia, la Gazzetta dello Sport ha risposto a sua volta, forse cambiando un po’ le carte in tavola, perché se stamane si parlava di rottura definitiva, ora leggiamo che “secondo chi cura gli interessi del giocatore la trattativa è in stallo da metà gennaio”.