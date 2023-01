Calciomercato Milan, scontro tra Maldini e Rafael Leao | Il calciatore dirà addio in estate

Calciomercato Milan, Leao può lasciare i rossoneri

Rottura sempre più insanabile tra Rafael Leao e il Milan. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, i rossoneri non sono riusciti a trovare un punto d’incontro con il procuratore di Rafael Leao, cosa che potrebbe spingere Maldini e Massara a cedere il calciatore sul mercato passando da 150 milioni a 70-80, cifra che il Milan potrebbe accettare per non perdere il calciatore a zero, per non ripetere un caso Donnarumma o come il caso Zaniolo di questi giorni.

Secondo molti si è arrivati proprio ad uno scontro tra Maldini e Leao con l’ad che ha provato a esortare il calciatore invogliandolo a rimanere anche se per oggi i tentativi sono invani. Tanti i club che vogliono il calciatore dal Real Madrid fino ad arrivare fino al Manchester City, con il Milan che potrebbe tuffarsi su Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma.