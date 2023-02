Calciomercato Roma, Aouar ha detto no

Lione e Roma avevano trovato un accordo per il trasferimento immediato di Houssem Aouar, che va in scadenza di contratto a giugno. La formula trovata, secondo rmcsport.bfmtv.com, era sempre quella del parametro zero, ma con il 30% di una futura rivendita, ma il giocatore ha declinato l’offerta di trasferimento nella capitale italiana, preferendo far scadere regolarmente il suo contratto e scegliere con calma il suo nuovo club.