Calciomercato Roma, si tenta il colpo last minute | Il nome

Calciomercato Roma, si pensa a Muriel

La trattativa che vede in uscita da Roma Nicolò Zaniolo non si sblocca, ma in ogni caso si cerca un nome che possa fargli da alternativa, dato che se non parte verrà messo fuori rosa fino al fine della stagione. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Luis Muriel, attaccante colombiano in uscita da Bergamo. Grazie alle esplosioni di Lookman e Hojlund , Muriel è sempre più ai margini del progetto, così Tiago Pinto proverà il colpo last minute: prestito con diritto di riscatto sarà la formula che verrà proposta.