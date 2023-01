Calciomercato Roma, Zaniolo ha accettato la Premier

Tutto di corsa nelle ultime ore di mercato di questa sessione invernale di calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni ricevute Nicolò Zaniolo avrebbe accettato il Bournemouth, ma questa volta a sbattere le porte in faccia al calciatore è stata la società inglese, che nel frattempo ha chiuso altre operazione in entrata. Non si chiude quindi la telenovela del calciatore.