Calciomercato serie B: colpo Zarate del Cosenza, Haps al Genoa, Gargiulo al Pisa, ma non sono mancati i colpi di scena

Terminata la sessione invernale di calciomercato

Calciomercato con molti colpi nella giornata conclusiva, ma anche trattative saltate sul filo di lana, come quella che doveva portare Sibilli al Frosinone, e Barberis al Bari dal Monza.

Il Frosinone si è riuscito a rinforzare, e il sogno serie A non è una chimera ad oggi, la squadra era già competitiva e con gli arrivi di Gelli e Biadaoui dall’Ascoli, Grosso ha ottenuto ciò che voleva.

Su tutti comunque c’è l’acquisto di Nainggolan da parte della Spal, un rinforzo su cui punta De Rossi e Tacopina è stato sibillino: “vogliamo vincere i Playoff”.

Il Pisa ha riscattato Torregrossa dalla Sampdoria, Canestrelli prelevato dall’Empoli e girato al Como, mentre Ionita è stato ceduto al Modena in cambio di Gargiulo, ma su tutte le operazioni quella più importante è l’acquisto di Moreo dal brescia.

Il Bari ottiene sul filo di lana Molina dal Monza, il Benevento ha ottenuto Jureskin in prestito dal Pisa e ceduto Masciangelo al Palermo, il Genoa ha ottenuto Harps dal Venezia, Salcedo in prestito dall’Inter, l’attaccante Dragus e il difensore Matturro, una rosa super competitiva per ottenere l’immediato ritorno in serie A. Infine il Cosenza nel finale acquista lo svincolato attaccante Zarate ex Lazio, ed un sogno salvezza che appare più che possibile.