ESCLUSIVA – Anellucci: “Situazione Zaniolo grottesca mentre Sarri non sa più come chiedere acquisti. E su Skriniar e Leao..”

Anellucci: “Giusto l’addio di Gattuso”

Claudio Anellucci, noto agente di mercato è stato intervistato ai nostri microfoni all’Hotel Hilton da Davide Parravano. Queste le parole dell’ex procuratore di Edinson Cavani:

Cosa ne pensa della situazione del Valencia di Cavani, con Gattuso che si è dimesso a poche ore dalla sfida con il Real Madrid?

“Credo che fosse una situazione molto difficile sia dal punto di vista ambientale che da parte dei risultati. Era l’unica ipotesi plausibile”.

Che ne pensa della situazione Zaniolo?

“La situazione è grottesca, ma in questo caso ha ragione la Roma. Un calciatore che si permette di dire non voglio giocare più nella Roma è qualcosa di imbarazzante, per il lavoro stesso e per quello che ha fatto”.

E su Rafael Leao?

“Questo è un mercato pazzo, il mercato in Italia sta andando alla deriva sia per quanto riguarda la Nazionale ma non solo. Eravamo un dei maggiori campionati ora stiamo diventando il sesto dopo la Turchia”. L’Inter sta impazzendo per Skriniar così come la situazione Leao è particolare. Skriniar va a prendere 9 milioni al PSG, se si andrebbero a vedere i campionati minori così come il Napoli con Kvaratskhelia e Kim, quanti Skriniar trovi? E a molto meno”.

Si aspetta qualcosa dell’ultimo minuto in casa Lazio?

“Io spero che qualcosa si faccia perchè Sarri sta non sa più come chiedere gli acquisti, addirittura quanto ti dice se si fa male qualcuno sarà costretto a chiamare qualche giovane della Primavera ti da un’indicazione ben chiara. Credo che su Pellegrini qualcosa di ben chiaro c’è anche se ci dobbiamo ridurre all’ultimo giorno dell’ultima ora per un calciatore normale, credo che nel calcio si siano persi un po’ i parametri visto che una governance seria non si sarebbe ridotta all’ultimo minuto”.