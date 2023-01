ESCLUSIVA – Damiano Er Faina: “Zaniolo? Non è un top player”

Damiano Er Faina: “Luis Alberto è un fuoriclasse”

Direttamente dall’Hilton airport di Fiumicino, ai nostri microfoni, è intervenuto Damiano Coccia, detto “Er Faina”. Il noto tifoso della Lazio ha parlato sul mercato dei biancocelesti, mettendo dentro anche la giusta dose di sentimento. Ecco le sue parole:

La Lazio prendere un vice-Immobile?

“Io non prenderei un vice-Immobile, anche perchè non c’è. Prendere un giocatore del genere significa far entrare, comunque, 20 reti a stagione. Al momento giocatori cosi sono Werner o Aubameyang. Ciro è una macchina da gol perfetta.”

Situazione Luis Alberto ?

“Ritengo lo spagnolo un vero fuoriclasse, i suoi piedi regalano magie. E’ lui un top player attualmente in Serie A. In estate voleva il Siviglia, ma poi non si è fatto nulla. Se dovesse andar via mi spiace, ma è uno0 di quei giocatori che rende solo se motivato e al centro del progetto. Sinceramente la partenza che mi farebbe male da tifoso e da amante del calcio sarebbe quella di Milinkovic Savic”.

Cosa pensa della situazione Zaniolo?

“Personalmente non ritengo e non ho mai pensato che sia un fuoriclasse come in molti dicono. Non vale certo ciò che dicono”.