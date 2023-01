ESCLUSIVA-Francesca Turco: “Tare, è il momento di cambiare ds”

Francesca Turco: “Ho un debole per Sabatini”

Nell’ultima giornata di calciomercato, Francesca Turco è intervenuta ai nostri microfoni per spiegarci meglio il momento della ‘sua’ Lazio, di presente e futuro dei biancocelesti.

Si parla di un possibile addio di Tare, un suo pensiero? “Dobbiamo esser grati a Tare per il lavoro svolto in questi anni, ma bisogna esser onesti nel dire che probabilmente è arrivato il momento di cambiare. Massimo rispetto per ciò che ha fatto in questi anni, ma è il momento di guardare avanti”.

Si è parlato di Sabatini: “Non sono obiettiva in questo caso, ho un debole per Sabatini e lo ritengo il numero 1 nel suo ruolo. Sarei felice se la scelta ricadesse su Walter, ma posso anche aggiungere che ci son figure emergenti che potrebbero fare al caso della Lazio, importante aver le idee chiare e scegliere l’uomo giusto in base agli obiettivi”.