Il Milan sprofonda sotto i colpi di un grande Berardi

Giornata evidentemente caratterizzata dallo straordinario quanto imprevisto successo del Sassuolo al Meazza contro il Milan. Di conseguenza super fantamedia per Berardi, assoluto protagonista come spesso gli capita quando incrocia i rossoneri. Analogamente finiscono dietro la lavagna, con tanto di cappellino a punta e orecchie d’asino, tutti i difensori della formazione di Pioli. Ma vediamo nei particolari, ruolo per ruolo, quanto accaduto nel ventesimo turno, primo del girone di ritorno.

PORTIERI – Porta imbattuta e firma in calce al successo sulla Juventus per Di Gregorio, estremo difensore del Monza che totalizza un prezioso 7,5 di fantamedia. Appena dietro Skorupski con un bel 7, la stessa votazione di Carnesecchi che però in fantamedia è penalizzato dalle due reti subite e finisce a quota 5. Ovviamente il peggiore nel ruolo è Tatarusanu che è insufficiente (5) e si “becca” un clamoroso 0 in fantamedia. Tra i migliori nelle ultime settimane, torna tra i flop Milinkovic-Savic con il suo 3,5 dovuto all’insufficienza e naturalmente alle due reti subite.

DIFENSORI – La prima rete in maglia biancoceleste frutta a Casale la leadership di giornata tra i difensori; stesso voto e stessa fantamendia (10) anche per l’atalantino Maehle. Mezza spanna sotto (9,5) per Luperto, che realizza la sua prima rete in serie A e Posh che in realtà non tocca quota 10 solo perché ammonito. Rileviamo un’altra prestazione considerevole per Carlos Augusto che arriva all’8 di fantamedia grazie alla splendida azione personale culminata con il passaggio vincente per Mota in occasione del raddoppio brianzolo contro la Vecchia Signora. Sono ben quattro i rossoneri largamente insufficienti: Hernandez e Gabbia con un secco 4, che nel caso dell’italiano diventa 3,5 causa ammonizione, Calabria e Kalulu con 4,5 anche se il capitano del Milan, che pure rimedia un’ammonizione, sale a 5 grazie ad un assist. Unico “infiltrato”, causa autorete, l’udinese Becao che uguaglia Gabbia con un bruttissimo 3,5 di fantamedia.

CENTROCAMPISTI – Torna alla rete Marin, al secondo centro nelle ultime tre presenze, miglior centrocampista della ventesima con il suo 11 in pagella costruito sulla prestazione impreziosita anche da un assist. Sul podio salgono anche il redivivo Orsolini (10,5) e Frattesi (10 con ammonizione) che a livello prestazionale risultano superiori allo stesso Marin con il loro 7,5 di media ante bonus. Pure a centrocampo domina il rossonero tra i flop di giornata: Krunic e Tonali soni i peggiori con 4 di fantamedia. Poco meglio, o meno peggio Gyasi col suo 4,5.

ATTACCANTI – Come anticipato è Berardi il top di giornata e non solo tra gli attaccanti. Una rete e ben tre assist gli fanno toccare quota 15 di fantamedia. Ottimo segnale anche per Mancini e la nostra Nazionale. Alle sue spalle Lautaro Martinez autore di una doppietta decisiva (fm 13,5) e Dia che mette a referto un gol ed un assist nel ritorno alla vittoria della Salernitana nello spareggio salvezza col Lecce. Male Rebic che nonostante la rete realizzata e poi annullata dal VAR non riesce a raggiungere la sufficienza, fermandosi a quota 4,5 (5 e ammonizione). Poco meglio Kouamé che nonostante la bella prova della Fiorentina all’Olimpico non riesce a superare il 5 di fantamedia facendosi anche ammonire. Stessa sorte per Dybala, assoluto protagonista nelle ultime settimane e apparso in versione fantasma al Maradona.