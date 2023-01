Juventus, Ravanelli: “Momento difficile, ma deve uscirne”

Juventus, parla del momento dei bianconeri

“Credo che il momento della Juve sia uno dei più difficili della sua storia, alla stesso tempo penso che sia anche difficile avere una soluzione per questo momento. E’ logico non c’è miglior persona che mister Allegri per riuscire a capire la situazione che vive all’interno della squadra. A livello societario ci sono tanti problemi, è nata una società che ha dato al mister piena fiducia e ora spetta al mister riuscire a capire quale soluzioni prendere. Secondo me una delle possibili soluzione è puntare sui giocatori che hanno senso di appartenenza, determinazione, voglia, di uscire da questo momento, che si sentono attaccati a questa maglia. Alla fine credo che il mister debba scegliere la dedizione, il carattere e la volontà di quei giocatori per la causa juventina”. Queste le parole di Fabrizio Ravanelli, rilasciate a Mediaset, sul momento difficile che sta attraversando la squadra di Massimiliano Allegri.