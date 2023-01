Verso Inter-Milan: il derby della Madonnina promette scintille | Statistiche e precedenti

Il momento delle due squadre

Domenica 5 febbraio si disputerà il terzo, e anche ultimo, derby stagionale tra Inter e Milan. Le due squadre arrivano a questa attesissima ed importantissima partita da situazioni completamente diverse. L’Inter da una parte, che domenica giocherà “in casa”, arriva sicuramente da un momento migliore rispetto ai cugini, rivali di sempre. I nerazzurri hanno iniziato al meglio questa stagione vincendo a San Siro contro in Napoli, capolista, poi sono però incappati in un pareggio contro il Monza; hanno trovato una difficoltosa vittoria in Coppa Italia, e vinto di misura contro il Verona. Dopodiché c’è stato il secondo derby stagionale, questa volta in Supercoppa, dove l’Inter ha travolto il Milan, vincendo per 0-3 e alzando così la coppa a Riyadh. Dopo questa partita le sorti delle due squadre si sono invertite. L’Inter, che doveva cavalcare l’onda della vittoria in Supercoppa, è caduta in casa contro l’Empoli, complice l’espulsione di Skriniar, ma ha poi saputo rialzarsi vincendo contro la Cremonese (non senza difficoltà però). Il Milan, invece, ha subito la batosta del derby e ne ha risentito in campionato. In due partite infatti i rossoneri, contro Lazio e Sassuolo, hanno incassato 9 gol, un record negativo incredibile. Il Milan con la sconfitta per 2-5 contro i neroverdi ha subito infatti la sesta peggior sconfitta di sempre nella sua storia (al primo posto l’1-6 contro la Juventus nella stagione 1996/97). Da sempre il derby della Madonnina è stata una partita spartiacque per le stagioni di Inter e Milan ma, vista l’attuale situazione dei due club, questo match potrà avere un peso specifico veramente forte. L’Inter vincendo darebbe un’altra prova di forza e “ammazzerebbe” i cugini che, se invece dovessero vincere, si rialzerebbero da questa complessa situazione.

Statistiche e precedenti

Quello di domenica sarà il 235° confronto tra Inter e Milan nella loro storia. Il bilancio vede in vantaggio i nerazzurri, con 86 vittorie a 79, e con 69 pareggi totali. I dati nelle partite in cui l’Inter ha giocato in casa, 114, recitano: 43 successi per l’Inter, 36 pareggi e 35 vittorie per il Milan. Al contrario, invece, se si analizzano i derby giocati in casa del Milan, su 117 gare disputate, l’ago della bilancia è in totale parità: sono infatti 42 le vittorie per ambedue le squadre, e di conseguenza 33 i pareggi. La classifica tra i giocatori con più presenze nei derby vede in testa Paolo Maldini (56 presenze), seguito da Javier Zanetti (47 presenze), Fabio Bergomi (44 presenze), Alessandro Costacurta (43 presenze). Tra i migliori bomber, ovvero coloro che hanno purgato più volte la sponda opposta di Milano, troviamo: Shevchenko (14 gol/Milan), Meazza (13 gol/uno solo con il Milan), G. Nordhal (11 gol/Milan), Nyers (11 gol/Inter).