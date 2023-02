Antonio Conte in sala operatoria: le ultime

Conte, ricovero in ospedale

Nella giornata di ieri è accaduto una spiacevole episodio al tecnico del Tottenham Antonio Conte. Dopo aver avvertito forti dolori addominali, è stato ricoverato in ospedale dove gli è stata diagnosticata una colecistite ovvero una infiammazione della cistifellea. Dovrà essere sottoposto ad una operazione chirurgica per l’asportazione. A dare la notizia è stato il club londinese attraverso un comunicato.

Conte, assente per due settimane

A riportare ulteriori dettagli è il quotidiano inglese Mirror. I tempi di recupero dell’intervento sono di un mese, per cui il tecnico italiano non sarà presente in panchina per almeno due settimane a cominciare dalla sfida col Manchester City di domenica e verrà sostituito dal suo vice, Cristian Stellini.