Calcio e Sanremo, dal palco al campo: da Totti a Ibrahimovic | La novità

Ecco i calciatori che sono stati ospiti a Sanremo

Il 7 di febbraio avrà inizio Sanremo, il Festival più importante della musica italiana. Tra gli ospiti quest’anno non vi sarà alcun rappresentante del mondo del Calcio, ma, durante gli anni, vari sono stati i personaggi calcistici che hanno messo piede sul palco dell’Ariston.

Il legame tra il calcio e Sanremo ha inizio nel 1990, quando Fabio Fazio decise di invitare nella città ligure due icone del calcio italiano: Roberto Mancini e Alessandro Del Piero. Da quel momento in poi, il calcio è diventato un ospite fisso durante il Festival. Iconico il momento in cui tutta la rosa della Juventus ha cantato sul palco “Il mio canto libero” di Battisti per un’iniziativa di beneficenza. Il conduttore dell’epoca era Pippo Baudo. Fino a quel momento, nessuna squadra di un club era apparsa sul palco, un privilegio precedentemente riservato alla nazionale italiana, la quale, tra l’altro, è stata protagonista dello spot di apertura del Festival dello scorso anno.

Totti è stato protagonista di 2 edizioni: quella del 2006 e quella del 2017, dove ha affiancato Carlo Conti nella presentazione di alcuni artisti in gara. Nell’edizione del 2013, condotta da Luciana Letizietto, salì sul palco Roberto Baggio, il quale lesse un’emozionante lettera rivolta ai giovani. Nel 2020 è stato il turno di Cristiano Ronaldo, arrivato a Sanremo insieme alla moglie Georgina Rodriguez, che ha co-condotto insieme ad Amadeus la serata del 6 febbraio.

2021: l’anno del Calcio sul palco dell’Ariston

Il 2021 è stata l’anno per eccellenza a proposito della presenza dei calciatori sul palco dell’Ariston. Zlatan Ibrahimovic è stato ospite per tutte le serate (ad eccezione di quella del 3 marzo). Lo svedese è stato protagonista, insieme al grandissimo Sinisa Mihajlovic e ad Amadeus, di un grande momento musicale, poiché tutti 3 hanno cantato “Io vagabondo” dei Nomadi. Nella medesima edizione il Festival ha aperto le porte anche il calcio femminile, invitando Cristiana Girelli, giocatrice della Nazionale Italiana femminile.