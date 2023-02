Calciomercato Inter, l’acquisto a sorpresa dei nerazzurri

Ausilio porta a casa il colpo per il futuro

Battuto il Real | i dettagli e i numeri del nuovo acquisto

E’ ormai fatta per la questione riguardante Ebenezer Akinsanmiro. Il giovanissimo talento classe 2004 ha firmato per l’Inter. A renderlo noto è la stessa società milanese. Akinsanmiro rappresenta la promessa per il futueo. Con i suoi diciotto anni la società nerazzura è pronta ad investire fiduciosa su di lui. Di ruolo centrocampista, il nigeriano è dotato di grande dianmismo e grnade fiato, il che gli consente di coprire l’intera zona mediana del campo.

Deve soltanto irrobistirsi un pò di più sulle gambe ma ha dalla sua tutto il tempo necessario considerata la giovane età. Di fronte ad un tale diamante grezzo, il ds Ausilio non ha assolutamente perso tempo, battenno con l’anticipo le dirette concorrenti che puntavano averlo quali Benfica e soprattutto Real Madrid. Missione compiuta insomma.