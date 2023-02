Calciomercato Inter, ecco la situazione alla chiusura della sessione: le ultime

Calciomercato Inter, Skriniar al PSG a giugno

Non è bastato l’approdo in Italia di Nasser Al-Khelaifi, Presidente del PSG, per chiudere la situazione Skriniar. Il centrale slovacco alla fine rimarrà all’Inter fino a che non gli scadrà il contratto, ovvero a giugno 2023, a quel punto diventerà a tutti gli effetti un giocatore del PSG. Guadagnerà circa 11mln a stagione.

Inter, sfuma Demiral

Marotta, vista l’occasione di guadagnare qualcosa dalla vendita di Skriniar, aveva già messo gli occhi sul possibile sostituto. Si tratta di Mheri Demiral, difensore centrale dell’Atalanta pronto ad approdare a Milano, qualora fosse andata in porta la trattativa. L’Inter vede sfumare, così, un obiettivo di mercato. Nuovi tentativi ci saranno a giugno.