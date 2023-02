Calciomercato Juventus, da Pellegrini a Cambiaso: ecco da dove ripartiranno i bianconeri

Calciomercato Juventus, cosa cambia ora

Terminato il mercato, pochi i movimenti delle ultime ore in casa Juventus, con i bianconeri che hanno deciso di cedere Luca Pellegrini alla Lazio, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Allo stesso tempo i bianconeri non sono riusciti a riportare a casa Cambiaso, che farà ritorno a giugno. “Allegri dovrebbe ripartire dai giocatori che ci saranno ancora l’anno prossimo, non dai signori che non hanno voglia di scendere in campo. Nel secondo tempo col Monza ho visto più spirito, Di Maria è più forte di tutti ma si vede che è scollegato”. Questo il punto fatto da Fabrizio Biasin pochi giorni fa.