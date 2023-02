Calciomercato Juventus, ecco chi potrebbe tornare a giugno: le ultime

Allegri fa l'ultimo tentativo per addrizzare la situazione

Calciomercato Juventus, cinque giocatori potrebbero tornare a giugno

Nella sessione invernale, la Juventus, è riuscita a piazzare due colpi. Luca Pellegrini approda alla Lazio e Weston McKennie vola in Premier League, per cambiare aria. Ora c’è da considerare anche il fatto che altri giocatori sono in prestito e potrebbero tornare a giugno.

Juventus, la dirigenza si fa i conti

Sono 5 i giocatori che rischiano di tornare alla Juventus. Oltre a McKennie e Pellegrini altri tre si uniscono a questa lista. Sono Kulusevski, Zakaria e Arthur i nomi che potrebbero rientrare nella rosa di Allegri.