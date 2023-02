Calciomercato Lazio, Lotito ci crede ancora

Calciomercato Lazio, Milinkovic: segnali negativi, ma…

Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2024 e, come riporta Il Messaggero, febbraio potrebbe essere il mese decisivo per cercare di prolungare il suo contratto. Il presidente Lotito, ora che Arsenal e Juventus si sono defilate sul giocatore, farà il possibile per prolungare il contratto del suo pupillo, anche se non arrivano segnali positivi proprio dal giocatore. Infatti il Sergente non gradirebbe per nulla l’inserimento di una clausola rescissoria da 40 milioni.