Calciomercato Lazio, non c’è solo Pellegrini: Tare acquista un nuovo portiere

Calciomercato Lazio, c’è Maliszewski

Di nome fa Bartlomiej, di cognome Maliszewski. Sommando gli addendi, Bartlomiej Maliszewski. Che, da pronunciare, sarà un po’ più difficile di Mario Colombo, specie se non sei polacco. Ma vi è da giurare che, ai tifosi della Lazio che rappresenta la sua nuova famiglia calcistica, questo aspetto non interesserà punto. Anzi, sono pronti ad avvolgerlo in un abbraccio e a vederlo districarsi a meraviglia tra i pali che sono il suo regno calcistico.

Il portiere polacco, prima di arrivare in Italia, ha militato nello Jagellonia

Maliszewski, acquisito a titolo definitivo dal Parma dalla società biancazzurra, si è sottoposto questa mattina alle visite mediche di rito e ha poi messo nero su bianco il suo desiderio di approdare nella città capitolina alla corte di mister Maurizio Sarri. Il suo contratto giace adesso chiuso a doppia mandata negli uffici della Lega Calcio. Classe 2004, l’estremo difensore polacco ha firmato per due stagioni e mezzo. Maliszewski era sbarcato nella città del Lambrusco e del parmigiano per difendere i colori gialloblù nel 2020 di provenienza dallo Jagellonia, club della cittadina di Bialystok militante nella prima divisione polacca. Che, per chi pensasse di frequentare un corso di quella lingua, si legge Ekstraklasa. Pur risultando spesso tra i convocati, non è mai riuscito a fare il suo esordio in prima squadra. La Lazio sarà quindi per lui un banco di prova di estrema rilevanza per scoprire se una nuova stella sia pronta a brillare nel firmamento dei numeri uno, intesi come estremi difensori ma anche come fuoriclasse.