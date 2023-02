Calciomercato Lazio, scopriamo l’ultimo acquisto in casa biancoceleste dopo Pellegrini | Il nome

Calciomercato Lazio, ecco l’intuizione di Lotito

Nella giornata di ieri Igli Tare ha piazzato il colpo Luca Pellegrini, regalando a Sarri il tanto voluto terzino sinistro. I biancocelesti, però, non si sono fermati qui, perché oltre all’acquisto del laterale, hanno messo a segno anche un altro colpo. Si tratta del paraguaiano Diego Luis Gonzalez Alcaraz, classe 2003 acquistato dal Celaya, club che milita nella seconda serie messicana. Gonzalez è un’intuizione del presidente Lotito, il quale sarebbe stato colpito dalla personalità e dalla cosiddetta garra del ragazzo.

Calciomercato Lazio, ecco chi è il giocatore voluto fortemente dal Presidente Lotito

Diego Gonzalez può fare sia la prima che la seconda punta. Ha un’ottima tecnica, calcia bene col sinistro e col destro. Alto un metro e ottanta, ha un buon fisico e, nonostante la giovane età, sembra già strutturato fisicamente. Il giovane è un fuoriquota per la Lazio Primavera, quindi galleggerà tra la cantera biancoceleste e prima squadra. Voluto fortemente dal Lotito, il classe 2003 sembra avere tutte le carte in tavola per non deludere le aspettative del Patron dei biancocelesti.