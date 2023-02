Calciomercato Lazio, Vecino resta e dichiara: “Sono carico, su Luca Pellegrini…”

Calciomercato Lazio, Matias Vecino resta un tassello fondamentale per Sarri

Chiuso il calciomercato, la Lazio abbraccia il neo acquisto Luca Pellegrini ma può contare anche sulla permanenza di Matias Vecino: l’uruguaiano ha la piena fiducia del tecnico Sarri e per questo motivo l’allenatore toscano ha impedito la partenza nel mercato di gennaio.

Mercato Lazio, Vecino parla del suo momento di forma e di Luca Pellegrini

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Vecino parla del suo momento di forma e degli obiettivi della Lazio, a partire dalla Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Mondiale? Mi sento bene, molto meglio. Carico come nei primi mesi qui alla Lazio. Praticamente non ho fatto il ritiro con la squadra, sono arrivato due settimane prima di iniziare. Sono stati tre mesi molto intensi, tra partite e viaggi, poi con il Mondiale penso sia normale. Ma sono pronto e carico, voglio tornare come prima. La Coppa Italia? Grande opportunità, sappiamo che fino alle semifinali si giocheranno partite secche. Abbiamo una grande opportunità di fare una grande partita, la squadra sta bene ed è in un gran momento. Situazione Juve? Sempre giocare contro di loro è difficile, io li ho affrontati e so cosa significa giocare li e hanno buoni giocatori. Non stanno vivendo un grandissimo momento, ma restano una squadra fortissima e sarà difficile. Luca Pellegrini è un giocatore giovane che arriva con tanta carica e voglia di fare bene. Sarà accolto benissimo dal gruppo e speriamo che ci dia una grande mano”.