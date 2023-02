Calciomercato Milan, il senato maggiore della squadra al primo allenamento contro l’Inter

La dirigenza presente alla prima seduta d’allenamento in vista della sfida con l’Inter

L’attesa si sente, si tocca, si vive. E, quando c’è di mezzo il derby della Madonnina tra Milan e Inter, il copione non può che essere questo. Per il derby in programma il 5 febbraio con i nerazzurri che interpretano al “Meazza” la formazione di casa, il Milan punta a prendersi una rivincita dalla sbornia di reti patita in Supercoppa nella notte d’Arabia, uno 0-3 che sicuramente fa male, specie se lo prendi dai cugini.

Voglia di rivincita in casa rossonera

Il sito ufficiale della società rossonera ha dato conto che, alla prima seduta d’allenamento a Milanello per cominciare a disegnare il pensiero di rossonero vestito di riuscire a rendere la pariglia ai nerazzurri , ha preso parte tutto il senato maggiore della dirigenza. Si sono infatti presentati per salutare i giocatori e dare loro man forte sul piano del morale il presidente Paolo Scaroni, il chief executive officer (nell’italico idioma amministratore delegato) Giorgio Furlani, il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini che di derby milanesi se ne intende avendone sulle spalle ben 56 e il direttore sportivo Frederic Massara. Tutti sintonizzati su un’unica lunghezza d’onda: ci piacerebbe tanto lavare l’onta di quella notte arabica con una vittoria. I giocatori cercheranno naturalmente di accontentarli.