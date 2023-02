Calciomercato Milan, l’agente di Leao svela nuovi dettagli: le ultime

In esclusiva per il giornalista Fabrizio Romano, ha parlato l’avvocato di Rafael Leão, Ted Dimvula per fare il punto della situazione a seguito di alcune notizie riportate dalla stampa negli ultimi giorni sul suo assistito. L’avvocato ha criticato aspramente la stampa affermando che “ci sono tante false e fuorvianti informazioni su Rafael Leao, principalmente nella stampa italiana. Questo ha un solo scopo: paralizzare il dialogo cordiale e professionale che noi abbiamo con la dirigenza del Milan in merito all’estensione del contratto di Rafael.”

Egli ha poi proseguito: “Attualmente stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti. La priorità del giocatore non è cambiata: vuole restare al Milan e continuare a crescere e progredire in questo club e in questa città che ama così tanto. Neghiamo quindi fermamente qualsiasi desiderio da parte di Rafael e/o del suo entourage ad abbassare la sua clausola rescissoria per facilitare una partenza del giocatore la prossima estate. Rafael è completamente concentrato sull’importante obiettivo in ​​arrivo con il suo club attuale, e si augura, in questo periodo difficile, di poterlo lasciare lavorare con calma e serenità per tornare a vincere”.

Un messaggio molto chiaro quello lanciato da Dimvula, che mette a tacere le voci sul futuro di Leao.