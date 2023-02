Calciomercato Milan, i voti al mercato dei rossoneri dell’ex milanista

Nesta dice la sua su cosa è andato storto nel mercato rossonero

A mercato ormai concluso, l’ex difensore di Lazio e Milan esprime il suo parere sulla sessione invernale rossonera. Ospite alla Bobo Tv ha fatto il punto della situazione, andando ad analizzare cosa poteva e doveva essere fatto con priorità. A detta di Nesta infatti, la società avrebbe dovuto investire sulla panchina. Non a caso i nomi sono sempre gli stessi da tempo ormai e ad oggi mister Pioli non avrebbe quella riserva di lusso che ti entra e ti cambia la gara. Altro fattore fondamentale riguarda l’attacco. Sarebbe stato opportuno investire su un centravanti di razza e decisamente più giovane rispetto ad Ibra e Giroud che nonostante restano sempre due fuoriclasse, la loro carta d’identità non mente. In considerazione poi del fatto che i rossoneri sono gli attuali campioni d’Italia, rinforzarsi in quel settore per mantenersi ad alti livelli era una priorità assoluta. E’ vero ciò avrebbe comportato un enorme sforzo economico per le casse della società ma come ribadito dall’ex difensore, l’impressione principale è che non ci sia stata una strategia vera e propria da seguire.

Mercato a parte, Nesta esamina poi la crisi di risultati che sta vivendo la squadra. A detta sua le difficoltà sono dovute principalmente ad una diversa attitudine difensiva rispetto allo scorso anno. O meglio, sebbene il loro modo di giocare sia rimasto invariato, la determinazione, la testardaggine e la convinzione nel portare il pressing alto, non è più quello di dodici mesi fa. Situazione forse dettata dalla mancanza di stimoli.