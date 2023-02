Calciomercato Roma, le parole di Bove: “Un sogno giocare qui, su Zaniolo…”

Calciomercato Roma, nonostante l’interesse del Sassuolo Bove è rimasto nella Capitale

Si è chiuso il calciomercato per la Roma, e Edoardo Bove alla fine è rimasto in giallorosso nonostante gli ultimi assalti soprattutto del Sassuolo che voleva il giovane centrocampista in prestito. In questo modo Bove potrà essere una pedina utile per le rotazioni nel centrocampo di Josè Mourinho.

Mercato Roma, Bove parla del suo legame con i giallorossi e di Zaniolo

In un’intervista a Sportmediaset, Bove ha parlato del suo legame con la Roma, andando a toccare anche l’argomento relativo alla situazione di Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole:

Sulla sconfitta contro il Napoli:

“Sicuramente abbiamo fatto una grande prestazione. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere punti e abbiamo tanta voglia di rifarci in Coppa Italia. È una gara da dentro o fuori, dobbiamo essere sul pezzo e cercare di portare a casa il risultato per passare il turno”.

Sul settore giovanile e il rapporto con Mourinho:

“Siamo andati a vedere la Primavera perché il settore giovanile della Roma insegna a essere molto legati. Ho molta riconoscenza per Mourinho perché mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Il consiglio principale che ci dà è di continuare a lavorare. Il fatto che ci chiami bambini è un modo carino per dimostrare affetto nei nostri confronti”.

Sull’obiettivo stagionale:

“L’obiettivo è tornare in Champions, vogliamo raggiungerla tutti insieme e ci darebbe enorme soddisfazione. Ci sono dei momenti un po’ difficili, poi ti ricordi che hai 20 anni e sei alla Roma ed è la cosa più bella del mondo”.

Su Zaniolo:

“Di Zaniolo hanno già parlato la società e l’allenatore. Da questo punto di vista non mi sento nessuno per giudicare o aggiungere qualcosa. Hanno già chiarito tutto loro”.