Calciomercato Roma, LLorente si presenta: “I giallorossi possono fare qualcosa di importante”

Llorente proviene in prestito dal Leeds United

Per gustarsi Colosseo, piazza San Pietro e fori romani avrà tempo. Anche perchè, con una decisione che dice di avere preso senza pensarci due volte, li avrà a un tiro di schioppo o poco più. Ma, prima che a una storia da ammirare e scoprire, Diego Llorente, difensore di Madrid classe 1993 in forza al Leeds United, pianeta Premier league inglese, pensa alla storia che potrà scrivere nell’urbe. La Roma ha infatti ufficializzato il suo arrivo”a titolo temporaneo – recita la nota della società di Trigoria- fino al 30 giugno 2023 con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo”.

La sua soddisfazione e quella di Tiago Pinto

Il comunicato specifica insomma tutto con le virgole e i dettagli proprio dove devono trovare collocazione. Il ragazzo non è esattamente uno sprovveduto perchè vanta un pedigree da campione di razza. A cominciare dalla squadra giovanile in cui si è fatto le ossa dal 2002 al 2012 ovvero il Real Madrid. Poi, dalla società della capitale iberica con cui ha collezionato 29 presenze e una rete nella formazione C, 36 e 1 nel Real Castilla e due in prima squadra, si è fatto una vuelta in varie parti del paese frequentando nell’ordine Rayo Vallecano, Malaga e Real Sociedad. La parte più corposa del trittico appartiene proprio all’esperienza in quest’ultima società orgoglio della città di San Sebastian con cui ha timbrato il cartellino 78 volte e ha violato le porte avversarie quattro. Dal paese del flamenco ha poi preso l’aereo per volare in Inghilterra dove il Leeds United gli ha aperto le braccia. E lui ha ringraziato onorando la maglia 43 volte e mettendoci la ciliegina sulla torta di quattro reti. Ora, per lui, ecco la Roma alla corte dello “special one” Josè Mourinho e con il suo tesoretto di dieci presenze con la maglia della nazionale maggiore spagnola. Il suo esordio è stato una dichiarazione d’amore vera e propria: “quando si è presentata l’opportunità di venire alla Roma non ci ho pensato due volte- ha detto- essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare quest’occasione al massimo”. Poi si deve essere ricordato che in qualche libro di storia si parlava di un’antica, fiorente civiltà romana. E infatti ecco anche l’omaggio culturale alla terra di Cicerone e Giulio Cesare: “Roma è bellissima, una città spettacolare , credo sia quasi impossibile trovare un posto migliore dove giocare a calcio, la Roma è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e io sono pronto a dare il mio contributo”. Insomma, l’ex Real Madrid si candida a diventare il nono re di Roma (ottavo è stato decretato un “certo” Francesco Totti e da lì l’universo lupacchiotto non si schioda). Su di lui scommette a occhi chiusi il procuratore Tiago Pinto affermando che “Llorente porta con sè caratteristiche che si integrano con quelle dei suoi compagni e per questo siamo convinti che il reparto difensivo possa trarre beneficio dal suo arrivo”. Pinto non dimentica poi che “Diego viene da una scuola importante e negli anni ha maturato l’esperienza giusta per affrontare al meglio questa nuova sfida”. Insomma, contenti tutti. E la tifoseria giallorossa ha forse trovato un nuovo beniamino su cui riversare amore toto corde.