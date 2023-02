Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese, i consigli dei bookmakers | I bonus di benvenuto

Si gioca la Coppa Italia, i consigli sulle scommesse

GolGol, Betaland e SportBet in pista per il mercoledì di Coppa Italia, interessanti le quote proposte dai tre bookmakers. La vittoria della Fiorentina a quota 2.00 per GolGol e SportBet, 1.95 secondo Betaland. Interessante la quota GG, dove SportBet si attesta a 2.00, mentre Betaland e GolGol rispettivamente a 1.98 e 1.94. Per quanto riguarda la Roma, l’1 a 1.45 per GolGol e Betaland, SportBet lo quota a 1.56. L’over a 1.86 offerto da SportBet da non sottovalutare.