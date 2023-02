Il mercoledì dei bookmakers, sotto la lente Betis-Barcellona | BONUS DI BENVENUTO

Partita di vertice stasera in Liga, il mondo delle scommesse la pensa così

Questa sera alle 21 allo Estadio Benito Villamarín di Siviglia va di scena un grande classico della Liga: Betis Siviglia–Barcellona. La squadra di casa, attualmente 6a in classifica, vincendo andrebbe a raggiungere l’Atletico Madrid al 4° posto, infilandosi prepotentemente nella corsa per un posto tra le prime 4, corsa resa possibile grazie anche al rigore segnato nell’ultima giornata da Borja Iglesias, bomber della squadra. La squadra ospite dal lato suo non ha bisogno di grandi prestazioni: Xavi e giocatori stanno cercando di dare l’allungo decisivo per la conquista del 27° titolo di Spagna.

Come la vedono i Bookmakers?

Per i bookmakers ovviamente favorito è il Barcellona, quotato 1.76 su Golgol, 1.78 su Sportbet e 1.75 su Betaland; ma è molto interessante un dato, ovvero quello che il Betis e il Barcellona sono le due squadre che hanno mantenuto la porta più inviolata nel primo tempo, quindi Under0,5 1°T quotato a 2.98 su Golgol e Sportbet e 2.80 su Betaland.