Inter, buone notizie dall’infermeria: sorride Inzaghi

Inter, Handanovic e Brozovic in gruppo

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi, che recupera Handanovic e Brozovic dall’infermeria. Per portiere il discorso è diverso, l’ex capitano infatti viene usato dal mister come uomo spogliatoio, mentre Brozovic è la pedina fondamentale che è mancata veramente all’Inter.

Inter, Inzaghi prepara il derby

Inzaghi conta di avere Marcelo Brozovic per il derby di domenica sera contro il Milan. Il centrocampista croato tornerà ad essere il perno centrale del gioco nerazzurro. Con le sue giocate il gioco appare più fluido e le manovre molto più intelligenti. Sorride Inzaghi!