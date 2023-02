Inter-Milan, il derby della verità. Inzaghi sfida Pioli

Inter-Milan, il derby degli opposti

Domenica 5 febbraio andrà in scena il Derby di Milano. Domenica 5 febbraio Milano e l’Italia l’intera si fermeranno per vedere Milan e Inter sfidarsi sul campo di San Siro. Le 2 squadre ci arrivano mentre stanno attraversando momenti diametralmente opposti: l’Inter in piena fiducia dopo aver battuto l’Atalanta in Coppa Italia, giocando una partita praticamente perfetta; il Milan, invece, viene da un Gennaio disastroso in cui ha subito 18 goal in 7 partite.

Inter-Milan, le statistiche del confronto tra Inzaghi e Pioli

L’ultimo incontro tra Milan e Inter risale al 18 gennaio in occasione della Supercoppa Italiana, che ha visto vincenti i nerazzurri per 3-0. Un dominio totale da parte della Beneamata, con Simone Inzaghi che ha sovrastato Stefano Pioli. Il derby di domenica sarà il 18esimo confronto tra i due allenatori, che vede il tecnico nerazzurro in vantaggio sul suo collega con 8 vittorie, a confronto delle 4 vittorie dell’allenatore del Diavolo. Curioso come il primo confronto risalga a un’Inter-Lazio del 2016, quando sulla panchina nerazzurra sedeva proprio Pioli, il quale ne uscì vincente con un netto 3-0.

Inzaghi volerà sulle ali del entusiasmo, visto anche il periodo di forma che sta vivendo la sua Inter. Pioli, invece, dovrà fare i conti con le assenze e con un Milan che non gira come vorrebbe lui, complice anche il morale sotto ai piedi. Ma si sa che il Derby è una partita a sé e può succedere di tutto.