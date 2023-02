Inter-Milan: Lautaro-Džeko vs Giroud-Leão | Bomber a confronto

Domenica 5 febbraio 2023 ci sarà il derby della Madonnina, Inter-Milan, in preparazione al match ecco le statistiche a confronto delle due coppie d’attacco.

Lautaro-Džeko

L’Inter in attacco celerà davanti, molto probabilmente, la coppia d’attacco che finora si è rivelata la più prolifica ed efficace: Lautaro Martínez e Edin Džeko. Ad inizio stagione nessuno si sarebbe aspettato che il bosniaco avrebbe trovato così tanto spazio nelle trafile d’attacco dei nerazzuri, non per la sua qualità, indiscutibile, ma per il ritorno di un certo Romelu Lukaku. Il belga non ha saputo trovare però la quadra, complici i molteplici infortuni, e perciò Inzaghi lo ha sostituto con il cigno di Sarajevo. Džeko si è fatto trovare subito pronto e il suo contributo, sia di gioco che di numeri, è stato impressionante. La coppia Lautaro-Džeko ha in totale messo a segno in Serie A 18 gol, 11 quelli realizzati dall’argentino e 7 quelli del bosniaco. Il due hanno segnato entrambi un gol nella finale di Supercoppa, proprio contro il Milan, mentre Džeko prevale sul “Toro” per gol in Champions League, 3 a 1. Sulla voce “partecipazione al gol” ha la meglio il ragazzo di Bahía Blanca, con il 27% dei gol totali segnati dall’Inter, mentre Džeko il 17%. Il duo nerazzurro ha pari numero di assist, 3, ed entrambi i due giocatori hanno segnato tutti i loro gol da dentro l’area. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, il dato sulla precisione dei passaggi lunghi riusciti è di gran lunga favorevole all’argentino: 75% a 53%.

Giroud-Leão

La coppa d’attacco del Milan, a differenza di quella interista, sarà quasi sicuramente composta da Olivier Giroud, che agirà e occuperà il ruolo di prima punta, e da Rafael Leão, che invece partirà, come di consuetudine, dalla sinistra. Ad entrambi sta un po’ mancando quel feeling con il gol che l’hanno scorso era quasi una certezza, e di conseguenza a soffrirne è il Milan, che, anche per un brutto gioco, sta affrontando un momento buio della stagione. I gol segnati complessivamente in Serie A dal francese e dal portoghese in questa stagione sono 14, 6 quelli messi a referto dal primo, mentre 8 quelli di Leão. In Champions League il duo del Milan vince su quello dei cugini; sono infatti 5 i gol siglati dai due, uno solo da Leão e 4 da Giroud. L’ex campione del mondo con la Francia ha una percentuale di titolarità in campionato pari al 70% (uguale a Džeko), mentre è maggiore quella del 23enne, 90%. La partecipazione ai gol dell’ex Lille ammonta al 21%, mentre quella del 36enne è del 16%. Giroud ha realizzato 4 passaggi decisivi per un suo compagno, mentre gli assist di Leão sono 5. Il francese ha una scarsa precisione sui passaggi lunghi, 33%, mentre quella del portoghese è di poco superiore anche a quella del “Toro”, 77%.